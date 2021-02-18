أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، الخميس، إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة والتي بلغت 138494 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 1549 والمتعافين 130084 لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وأكدت الصحة العمانية أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 24، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 155 والمنومين في العناية المركزة 56.
ووفقا لـ"الشبيبة"، فإن عدد الإصابات الجديدة المسجلة فى عمان بلغت 288 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في السلطنة.
وأهابت وزارة الصحة العمانية بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات، هذا بالإضافة إلى تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.
وكان وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، أوضح فى وقت سابق أن هناك ارتفاعا ملحوظا ومقلقا في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل بالعناية المركزة.
وأكد في تصريحات متلفزة للتليفزيون العماني أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا عازمة على اتخاذ إجراءات في حق الذين لم يلتزموا بقرارتها، وأن جميع الجهات المعنية جادة في هذا الأمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمان تسجل 288 إصابة بفيروس كورونا المستجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.