1000 شخص في خطر.. الدفاع المدني يتدخل لإجلاء أشخاص حاصرتهم الثلوج في الأردن

أعلن الدفاع المدني الأردني اليوم الخميس، التعامل مع ما يزيد عن 972 شخصًا حوصروا بالثلوج وجرى إجلاؤهم لاماكن آمنة دون وقوع إصابات بينهم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إنه تم التعامل مع 188 حالة إنقاذ سواء بسبب حوادث السير أو الهدم والانهيار وغيرها .

وأكد استمرار كوادر الدفاع المدني بالعمل بكامل طاقتها من قوى بشرية وآليات بنظام الطوارئ بنسبة 100% لتلبية حاجة المواطنين ونداءاتهم.

ويواجه الأردن حالة من الطقس السيء حيث تتعرض لكتلة هوائية شديدة البرودة، تكون فيها الأجواء ماطرة في أغلب المناطق يصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر.