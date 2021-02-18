البحرين.. وفاة مواطن يبلغ من العمر 75 عاما بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا المستجد لمواطن يبلغ من العمر 75 عامًا، وذلك وفقا لما أفادت به صحيفة الوطن البحرينية.

وكانت قالت صحيفة "الوطن" البحرينية فى وقت سابق لها أن السلطات الصحية بمملكة البحرين بدأت استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي للتطعيم ضد الإصابة بفيروس كورونا.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم فى وقت سابق أنه يجب على طلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية تسليم الكتب التي بحوزتهم أو دفع المبالغ عن الكتب التالفة أو المفقودة.

وقالت التربية والتعليم البحرينية في بيان، إنه "لن يتم تسليم كتب الصف الأول الاعدادي للطلبة المرفعين من الابتدائي إلا بعد تسليم الكتب الخاصة بالصف السادس الابتدائي، على أن يتم استلام كشف يثبت ذلك من قبل المدارس الابتدائية يتضمن أسماء الطلبة الذين قاموا بتسليم الكتب أو دفع المبالغ عنها، وبالنسبة لطلبة الصف الثالث الإعدادي، يجب رفع كشف إلى المدارس الثانوية بأسماء الطلبة الذين قاموا بتسليم الكتب أو دفع المبالغ عنها".