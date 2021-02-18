"أبو الغيط" يتسلم أوراق اعتماد السفير إلياس شيخ عمر مندوبا للصومال بالجامعة العربية

تسلم أحمد أبو الغيط الامين العام للجامعة العربية ، اليوم الخميس ، أوراق اعتماد السفير إلياس شيخ عمر أبوبكر السفير المفوض فوق العادة لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ، ليكون مندوب الصومال الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وقال السفير الصومالي في تصريح له عقب اللقاء ، انه نقل إلى الأمين العام للجامعة العربية تحيات فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد "فرماجو " رئيس حمهورية الصومال الفيدرالية ومعالي السيد محمد عبدالرزاق ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، معربا عن اعتزازه بالعمل مندوبا لبلاده في الجامعة العربية وحرصه على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم أواصر التعاون بين الدول الأشقاء.
وقال إن الصومال كانت وستظل مع الإجماع العربى فى القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على حرص بلاده الدائم والمتواصل لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح العربية.
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