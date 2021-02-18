فزت في الانتخابات والجمهوريون خذلوني.. ترامب في أول ظهور تليفزيوني منذ مغادرة البيت الأبيض

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إحباطه من الحزب الجمهوري، شاكيًا من أن عدداً كبيراً من أعضاء الحزب لم يقاتلوا بما يكفي من أجله.
وفي أول ظهور تلفزيوني له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير، أطل ترامب على شاشة شبكة "فوكس نيوز" وقال "أعتقد أننا فزنا بفارق كبير، وكانت لتكون هناك احتجاجات عنيفة لو كان قد حدث للديمقراطيين ما حدث لنا. لم نحظ بنفس القدر من الدعم من مستويات معينة من الحزب الجمهوري".
وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، لم يذكر ترامب أسماء بعينها من أعضاء الحزب الجمهوري، وإن كان من المرجح أنه يقصد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي حمّل ترامب مسئولية أخلاقية عن اقتحام الكونجرس في 6 يناير.
وعلق ترامب أثناء المداخلة على وفاة الإذاعي الأمريكي المخضرم رش ليمبو.
وقال ترامب إنه تحدث إلى ليمبو آخر مرة "منذ ثلاثة أو أربعة أيام"، مؤكدا أنه كان "مريضًا جدًا" ولكنه "شجاع جدًا".
وأضاف : من بداية تشخيص المرض، كان مجرد شيء لن يتم التغلب عليه. لكنك لن تعرف ذلك نظريًا، كان من الممكن أن يكون قد رحل منذ أربعة أشهر. كان يقاتل حتى النهاية".
وأعلنت زوجة الإذاعي الأمريكي رش ليمبو، وفاته اليوم الأربعاء، وذلك عقب معاناته مع السرطان.
وتميز الإذاعي الأمريكي باللقاءات الإذاعية الكبيرة، وذاع صيته على مدى السنوات الطويلة الماضية.
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