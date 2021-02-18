madrasati: منصتي منصة مدرستي التعليمية رابط الدخول مع خطوات حل الواجبات المدرسية 1442

أكدت وزارة التعليم أن منصتي منصة مدرستي التعليمية توفر الكثير من الجهد علي الطلاب والمعلمين، وذلك حيث يتم الدخول إلي الرابط الإلكتروني schools.madrasati.sa، الذي تم تدشينه مع انطلاق الجائحة العالمية المنتشرة حالياً، وقد تابعنا نجاحاً باهراً للمنصة خلال الفصل الدراسي الأول، وكانت المنصة بالتعاون مع برنامج نظام نور برقم الهوية تقدم الكثير من الخدمات الهامة، ومع قنوات عين التعليمية، تم تغطية كافة الجوانب للطلاب، ويمكنكم الآن إجراء تسجيل دخول منصة مدرستي رابط للطالب والمعلم مع خطوات حل الواجبات.

يمكنكم إجراء تسجيل دخول منصتي المنصة المدرسية مدرستى عبر madrasati sa، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

أتضح لنا من الفيديو السابق خطوات مبسطة من أجل تسجيل الحضور، والتي يمكنكم التعرف عليها من الشرح والخطوات التالية أيضاً.

كيفية تسجيل حضور طالب عبر منصتي madrasati sa

استطاع كافة الطلاب خلال الأسابيع الماضية، أن يقوموا بالتسجيل للحضور طبقاً للخطوات الموضحة، كما يتم استخدام مايكروسوفت تيمز للتسجيل أيضاً، والخطوات هي:

يقوم المستخدم بالدخول إلي منصة madrasati التعليمية.

يجب تحديد الخيار لتسجيل دخول طالب أو معلم بحساب مايكروسوفت.

يتم تحديد خيار القائمة الجانبية، واختيار جدولي.

يتم التحديد لاسم الدرس الراغبين في حضوره.

يتم الضغط علي كلمة حضور الموجودة بالجانب.

يتم التسجيل، وبدء الدرس علي الفور.

منصة مدرستي للواجبات بالخطوات

يمكنكم رفع الواجبات عبر موقع المنصة منصة مدرستي منصتي عبر madrasati sa، وذلك طبقاً للخطوات الآتية:

دخول المعلم والطالب إلى منصة مدرستي رابط رسمي.

يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.

يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.

يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.

يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.

يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب

يقوم بكتابة وصف للصفحة ،وكتابة رقم الواجب وأيضا تكتب رقم السؤال.

أتضح لنا من الشرح السابق خطوات حل الواجبات عبر منصة مدرستي التعليمية 1442، وكل ما عليكم هو اتباع السابق للدخول والحضور وحل الواجبات.