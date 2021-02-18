“office 356” رابط الدخول على منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasti عبر رابط شغال من وزارة التعليم السعودي لطلبة “ابتدائي-متوسط- ثانوي

الدخول على منصة مدرستي التعليمية التي احتلت المرتبة الأولى بمحركات بحث جوجل، بالوقت التي رجحت الكثير من دول العالم تطبيق منظومة التعليم عن بعد بشكل إلكتروني من خلال المنصات التعليمية، وعلى رأسهم منصة مدرستي التعليمية التي أصبحت تحمل أهمية كبيرة بين طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية بالوقت الحالي، حتى يتمكنوا من الحصول على المناهج التعليمية عن طريق الدخول للمنصة والتجول بالخدمات التعليمية المتاحة في الموقع، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني ويرغب الطلاب والطالبات الحصول على المناهج التعليمية الخاصة به، لذا حرصنا على أن نوفر لكم اليوم طريقة الدخول لمنصة مدرستي التعليمية.

الدخول على منصة مدرستي التعليمية

تشهد محركات بحث جوجل إقبال كبير للبحث عن منصة مدرستي التعليمية للقيام بالتسجيل بها، بعد أن أصبحت الحل البديل لاستكمال الخطة التعليمية في المملكة العربية السعودية، في ظل انتشار فيرس كورونا المستجد، على أن يتلقى الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية وتصل للمتوسط الثانوي بكل بساطة، كما أن المنصة تتيح القيام بحل الواجبات اليومية ورفعها على المنصة، ويتواصل الطالب مع المعلم مباشرة بالصوت والصورة، ويوجد العديد من المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو للشرح المبسط للمنهج الذي يحتاجه الطالب ويتم تقييمه على مدار العام من خلال إثبات حضوره وإرسال والواجبات وتفعله مع المنصة، وهذا ما تسعى له المملكة على أن ترتقي بمستوى تعليمها.

خطوات التسجيل بمنصة مدرستي التعليمية

بما أن ألاف الأشخاص يبحثون عن الخطوات المتبعة لتسجيل الدخول في المنصة حرصنا على أن نوفرها لكم اليوم بشكل مبسط:

يتم الدخول على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية من هنا. من ثم يتم النقر على خانة تسجيل الدخول. تحتاج لإضافة اسم المستخدم. قم بإضافة كلمة المرور الخاصة بك. يتم النقر على تسجيل الدخول