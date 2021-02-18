ارخص أنواع السيارات في السعودية 2021 يبحث مختلف الأشخاص القاطنين في المملكة العربية السعودية عن افضل وارخص أنواع السيارات بها خلال هذا العام الجاري 2021، والتي تمكن من خلال امتلاكها توفير كل ما يحتاج اليه المالك من مواصفات داخلية وخارجية وكذلك يكون السعر الخاص بها مناسب له وعلى قدر المستطاع تحصيله، وفي ظل الانخفاض الكبير الذي يشهده سوق مبيعات السيارات في المملكة قامت عدد من الشركات وأصحاب توكيلات السيارات بالإعلان عن قائمة ارخص أسعار السيارات في المملكة لعام 2021 والتي نستعرضها لكم.

سيارة ستروين برلنجو

تعد سيارة ستروين برلنجو أحد السيارات التي تتصدر قائمة ارخص السيارات في المملكة العرية السعودية حيث تتوافر بسعر 1500 ريال فقط، وهي موديل العام الحالي 2021 ويتوافر منها عدد من الموديلات التي يمكن الاختيار الأفضل من بينهم والتي تناسب احتياجات المستخدم وهما سيتروين برلنجو 2021 1.6L Cargo Van M/T، سيتروين برلنجو 2021 Multispace 1.6L Attraction و سيتروين برلنجو 2021 Passenger Van

قائمة ارخص السيارات في السعودية

قائمة ارخص السيارات في السعودية، كما تتوافر عدد من السيارات من موديلات اخري والتي تظل أيضا في متناول اليد وارخص السيارات المتوافرة في السوق السعودي وهي؛ سيارة نيسان التيما موديل 2017 والتي تتوافر بسعر 1510 ريال، سيارة هيواندي النترا موديل 2016 والتي تتوافر بسعر 937 ريال فقط، سيارة فورد فيوجن موديل 2016 وتتوافر بسعر 1530 ريال، سيارة تويوتا كورلا موديل 2016 والتي تتوافر ب1000 ريال فقط.

وهناك عدد من الأسباب التي تسببت في انخفاض الاقبال هذا العام على شراء السيارات ليس في المملكة العربية السعودية بل بالوطن العربي اجمع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كذلك المنافسات الكبيرة التي تدور بين مختلف شراكات انتاج وتصنيع السيارات، وأيضا لان سوق العرض اكبر من الطلب عليه.