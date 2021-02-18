أسعار موبايل اوبو في السعودية 2021

أسعار موبايل اوبو في المملكة العربية السعودية للعام 2021 والتي يبحث عنها مختلف الأشخاص الراغبين في اقتناء أحد موديلات وتصميمات هواتف اوبو المختلفة، ويعد موبايل اوبو احد افضل ماركات الهواتف الذكية والتي تتميز بكونها تحتوي على ميزات خاصة كثيرة مما يحتاج اليه كافة المستخدمين للهاتف مثل تقنية الصوت والصورة واستخدامات الهاتف العملية أيضا، كما يتوافر منها عدد من الموديلات والتصميمات التي تناسب كافة الفئات والمستخدمين.

أسعار موبايلات اوبو

أما عن أسعار موبايلات اوبو في المملكة السعودية وتتوافر بداية من سعر 700 ريال سعودي وحتى 2000 ريال سعودي، كما ان موبايل اوبو يشهد اقبالا كبير في نسبة المبيعات الخاصة به في المملكة، كما أنه يحمل العديد من الميزات وفقا لموديلات المختلفة.

موبايل اوبو ايه 5

تعد هواتف اوبو ايه 5 بمثابة احد افضل موديلات اوبو والتي تتمتع بكاميرته الخلفية الواسعه المصحوبة خاصية معالجة الصور وضبط الالوان وتحسينها، كما أن بطارية الهاتف تعمل على مدار اليوم دون الحاجة على شحنها، ومن هم مميزات الهاتف؛

به راديو اف ام يعمل بسماعات الأذن الداخلية، ويتميز بوزنه الخفيف، مزود بشريحتين للاتصال مدعم بخاصية النانو سيم والتي توفر اسرع واكبر التقاط الشبكة وتعمل على تفادي أي مشاكل خاصة بالتشويش، الجسم الخارجي للهاتف مصمم من البلاستيك المقوى ضد الصدمات والخدوش، مساحة شاشته نسبتها ما يقارب 90% من مساحة الهاتف

ذاكرته تبلغ 128 جيجا، ودقة الكاميرا تبلغ 8 بيسكل والخلفية 12 ميجا بيكسل، كما ان سماعات الخارجية مدعمة بخاصية الاستريو والصوت المجسم، وعزل الضوضاء، ومزود بخاصية التقاط شبكات الواي فاي وتوفير نقطة الاتصال الهوت سبوت، كما أن بطاريته تصل سرعتها ل5 آلاف مللي لكل أمبير، ويتوفر باللونين الأسود والأبيض.