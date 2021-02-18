تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021

تردد قناة السعودية الرياضية الاولى والثانية الجديد العام 2021 والتي يبحث عنه مختلف الأشخاص المحبين والمشجعين والمتابعين للمباريات العالمية والدولية والبطولات العربية أيضا، حيث تقوم مجموعة قنوات السعودية الرياضية ببث عدد من مختلف البطولات العالمية والمحلية والتي يشارك بها فريق المنتخب السعودي

وكذلك ببث مباريات فرق الأندية السعودية المختلفة، ومتابعة تطورات الرياضة في المملكة وما يقع من اخبار رياضية وتغطية متواصلة لاهم الاحداث الرياضية في المملكة في مختلف البطولات الرياضية.

قناة السعودية الرياضية

يعد الهدف الرئيسي من وراء بث القنوات الرياضية السعودية الأولى والثانية هو السعي لتنمية الوعي الرياضي لدى مختلف الشباب السعودي، والعمل على تحفيزهم المستمر نحو الرياضية وممارستها، وان للرياضة أخلاق على اللاعبين والشباب بمختلف الفئات التحلي بها وليس الرياضة مجرد بطولات او هزيمة

بل هي مكسب وخسارة والمكسب الأكبر هو الأخلاق الحميدة التي يعرف بها اللاعبين والفرق الرياضية لنهاية العمر، كما تقوم مجموعة قنوات السعودية الرياضية بتقديم عدد من البرامج الرياضية المتنوعة كذلك تتمتع بأفضل واكبر استوديوهات تحليلية للمباريات لمختلف البطولات كما ذكرنا العربية والعالمية بالأخص تلك التي يشارك بها المنتخب السعودي.

تردد قنوات السعودية الرياضية 2021

تردد قنوات السعودية الرياضية، ويمكن استقبال تردد قناة السعودية 1 على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 12149 الاستقطاب راسي معدل الترميز 27500، وتردد قناة السعودية الرياضية اتش دي من خلال التردد 12284 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500.

ويمكن استقبال تردد قنوات السعودية الرياضية 1,2 من خلال القمر الصناعي عرب سات عن طريق التردد 12015 الاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، ومن خلال قمر اصطناعي بدر سات عن طريق التردد 10810 باستقطاب عمودي معدل الترميز 27500، ومن خلال القمر الصناعي بدر سات 6 من خلال التردد 11976 باستقطاب أفقي معدل الترميز 27500.