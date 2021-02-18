مسبار الأمل يتواصل مع شبكة الفضاء العميق التابعة لـ"ناسا"

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن مسبار الأمل الإماراتي يتواصل حاليا مع المحطة 34 من شبكة الفضاء العميق (DSN) التابعة لناسا في كانبيرا في أستراليا.

وأضاف موقع "ناسا" أن المسبار سينتقل بعد ساعات التواصل معه من خلال شبكة (DSN) الموجودة في مدريد بإسبانيا.

وكمعظم الأجهزة التي تستكشف الفضاء والتي تتابعها "ناسا"، فإن إشاراتها تنتقل دوريا من هوائيات مختلفة حول العالم في أستراليا وإسبانيا والولايات المتحدة، حتى تضمن الاتصال الدائم معها مهما تحركت الأرض في دورتها اليومية.

ووصل مسبار الأمل الإماراتي بنجاح إلى مداره حول المريخ في الـ9 من شهر فبراير الجاري.

وأعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الأحد، أن "مسبار الأمل" أرسل أولى صوره التي التقطها للكوكب الأحمر.

ويهدف مسبار الأمل إلى دراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ بشكل متكامل على مدى عام مريخي يعادل حوالي عامين بالتقويم الأرضي.

ويسعى المشروع إلى جمع 1000 غيغابايت من البيانات والمعلومات الجديدة عن الكوكب الأحمر ليضعها في متناول 200 مؤسسة علمية وبحثية مجاناً، ويلهم جيلاً جديداً من العلماء والمهندسين والمبتكرين الشغوفين بالفضاء والتكنولوجيا.