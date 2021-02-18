عاجل.. رئيس حزب القوات اللبنانية يطالب باستقالة ميشال عون

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الخميس، باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون، مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج من أزمة تشكيل الحكومة هو انتخابات نيابية مبكرة.





وقال جعجع، فى حديث إذاعى مع "لبنان الحر"، إن "الوقت لا يسمح للعمل على التمهيد للوزير جبران باسيل للوصول إلى سدة الرئاسة فالمشكلة ليست بصلاحيات، المشكلة اليوم هى بالإدارة الفعلية"، مشددا على أن "الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو انتخابات نيابية مبكرة، فكل يوم التدهور يلحق بنا". وكان سعد الحريرى، قد حمل الرئيس ميشال عون وفريقه السياسى مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن رفض إعطاء أى طرف الثلث المعطل فى الحكومة، بينما ردت الرئاسة اللبنانية معتبرة أن الحريرى "يحاول فرض أعراف حكومية جديدة خارجة عن الدستور اللبنانى".

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