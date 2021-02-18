تونس.. أكثر من 100 نائب بالبرلمان يوقعون عريضة لسحب الثقة من الغنوشي

نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن أكثر من 100 عضو بمجلس نواب الشعب وقعوا على عريضة تطالب بسحب الثقة من رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
أكد نائب في البرلمان التونسي، اليوم الخميس، ضرورة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي من أجل تحقيق التوازن في المشهد السياسي.
ووفقا لموقع راديو "شمس" التونسي، قال النائب عن كتلة تحيا تونس، مروان فلفال، إن سحب الثقة من الغنوشي مسألة ضرورة لإعادة التوازن في المشهد السياسي وإعادة دور المؤسسات.
وشدد مروان فلفال، خلال تصريحه للإذاعة التونسية، على أن عريضة سحب الثقة في الدورة البرلمانية الأولى كانت تعبيرا عن عجز المؤسسة البرلمانية عن القيام بدورها.
وأوضح فلفال أن نفس الأسباب مازالت قائمة والأزمة زادت تعقيدا وفق تعبيره.
وكانت المعارضة التونسية عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر، قد أكدت أن إبعاد "الغنوشي" عن البرلمان، ومحاسبة التنظيم على ما قام به، من أهم مطالب الشعب التونسي، إلى جانب توقيع عقوبة عليهم.
كما طالب الأميرال كمال العكروت، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، رئيس حركة النهضة الإخوانية باعتزال العمل السياسي.
وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملة كبيرة داخل البرلمان لسحب الثقة من الغنوشي، جمعت 109 توقيعات. ويلزم تقديم عريضة سحب الثقة توقيع 73 نائيا كنصاب قانوني لإيداعها في البرلمان لمناقشتها.
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