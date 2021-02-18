لبنان.. سمير جعجع: من ينتظر الحكومة كما ينتظر السراب

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن رئيس الجمهورية ميشال عون عليه الاستقالة، خاصة فى ظل الأوضاع التى التى وصلت إليها لبنان، مشيرا إلي ضرورة إجراء انتخابات نيابية وبعدها المجلس الجديد ينتخب رئيس جديد.

وتابع جعجع وفقا لما نقلته ليبانون ديبايت، قوله:"لطالما كانت بكركي صخرة لبنان ومنذ 100 سنة لحد الآن بكركي لم تخزل اللبنانيين والبطريرك استنفز كل ما لديه لإقناع المسؤولين على وقف التدهور ولكن "ما طلع بإيدو شي.. بكركي ما بعمرو حدا هددها وكل الكلام عن هذا الموضوع "عنتريات على الفاضي".

و بشأن ملف تشكيل الحكومة، قال جعجع: "إن نكمل على هذا المنوال أي بلا حكومة أو إذا تشكلت الحكومة ستبقى الأمور على حالها وبالتالي من ينتظر الحكومة كما ينتظر السراب.. فـ حقوق المسيحيون تكمن في ان تقوم دولة فعلية في لبنان".

ولفت جعجع، إلى أنّ "فريق رئيس الجمهورية يلجأ إلى اللعب على الوتر الطائفي لأنهم خسروا كل شيء، فعن أي حقوق مسيحيين يتكلمون؟ لقد انتخب رئيس الجمهورية على أسس الرئيس القوي وحقوق المسيحيين هي قيام دولة قوية في لبنان فأين الدولة القوية الآن؟".

واعتبر، أنّ "الوقت لا يسمح للعمل على التمهيد للوزير جبران باسيل للوصول إلى سدة الرئاسة فالمشكلة ليست لا بصلاحيات ولا بحقوق مسيحيين المشكلة الفعلية اليوم هي بالإدارة الفعلية".

وأوضح جعجع أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو انتخابات نيابية مبكرة، قائلا:" فكل يوم التدهور يلحق بنا وهناك من يلتهي بالحديث عن حقوق المسيحيين ..البعض في المعارضة يقول إنه من المهم القيام بانتخابات في وقتها فكيف لنا أن نقوم بالانتخابات في وقتها بهذه الحال؟ بوجود الاكثرية الحاكمة لا امل بأي شيء".