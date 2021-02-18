هُنا رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 لطلاب ابتدائي ومتوسط وثانوي للتعليم عن بعُد

هُنا تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية بعد أن انزعجت أولياء الأمور بشكل كبير اهتمت المملكة على أن تفعل منصة تعليمية لكي لا يضطر الطالب من الذهاب للمدرسة وللحد من للتكدس والتزاحم المدرسي الذي يعرض الطلاب والطالبات وكافة الموجودين في المدرسة من الإصابة بفيرس كورونا المستجد، واتبعت ذلك للحد من انتشار فيرس كورونا للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات والسيطرة علىه، ويبحث أولياء الأمور والطلاب بهذا الوقت عن الرابط المفعل للمنصة، بعد أن أعلنت الوزارة تحديثه مؤخراً، ونحن اليوم سوف نعرض لكم الرابط وكذلك خطوات التسجيل في المنصة بسهولة.

هُنا تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي من أهم الفعاليات المتخدة من قبل الوزارة، والتي تعمل على تقديمها لكافة الفصول الدراسية المتنوعة، سواء كانت بالمرحلة الابتدائية وحتى المتوسط الثانوي، والحصول على أدق تفاصيل المناهج المدرسية، حيث أن المنصة لا تقتصر فقط طلاب الجنسية السعودية ولكنها تدعم أيضاً دخول المقيمين بالمملكة بكل بساطة للتمتع بالملخصات والشروحات اليومية بالمنصة، وهذا هو الهدف من إنشائها لحماية الطلاب والطالبات من الفيرس والمحافظة على صحتهم من أي ضرر، ويتساءل العديد من الطلاب والطالبات عن خطوات التسجيل وكيفية التجول داخل المنصة، وهذا ما نعرضه عليكم بالسطور القادمة تابعينا.

يتم فتح لمنصة مدرستي

يتم إضافة الاسم وكلمة المرور ومن ثم تسجيل الدخول.

يتم النقر على خانة متابعة الدرس.

وبعد ذلك يتم الضغط على استكمال المتابعة.

بعد ذلك يتم رفع الإجابات سواء كانت ملف بي دي اف أو صور من الجهاز.

من ثم يتم النقر على إرسال وسوف يتم تصحيح الواجبات والتعلم على الاجابات الخاطئة.

يتم النقر بعد ذلك على تسجيل الخروج.

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إليكم خطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي ورفع الواجبات