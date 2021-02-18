تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1442 madras ti لطلاب الابتدائي حتي الثانوي برابط شغال

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1442 التي من خلالها يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على مناهجهم الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وحرصت على ذلك بعد أن أثبت المنصة جدراتها في توصيل المعلومات الهامة للطلاب وهم بالمنزل بالفصل الدراسي الأول، وبالفعل تمكنوا من اجتيازها، والأهم من ذلك أن أثبت حضور ملايين الطلاب والطالبات وكان يوجد تفاعل كبير بين الطالب والمعلم، وكأنه موجود بالفعل داخل المدرسة، مما جعل الوزارة التعليمية السعودية لا تقلق فيما يخص استكمال سير الخطوة التعليمية للفصل الدراسي الثاني بنفس النهج، ونحن اليوم سوف نطلعكم على خطوات التسجيل بالمنصة.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1442

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن الطريقة الصحيحة المتبعة لتسجيل الدخول منذ مرحلة التعليم الابتدائي وحتى مرحلة المتوسط الثانوي عن خطوات التسجيل في المنصة، حتي يستطيعوا متابعة الحصص والدروس والشروحات اليومية الخاصة بهم، حيث أن الطلاب والطالبات يتمكنوا من القيام بإثبات حضورهم لكافة الحصص والشروحات اليومية للتعليم عن بعد بشكل إلكتروني في المملكة، بعد أن أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية، من ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الحكومة لتمنع انتشار فيرس كورونا المستجد، ونحن نطمئن أولياء الأمور أن أبنائهم يستطيعوا الحصول على كل ما كان يحدث بالمدرسة بشكل يومي دون أي تقصير بل بالعكس يتواصل مع الطلاب نخبة كبيرة من المعلمين الممتازين والمحترفين فلا داعي للقلق فهذا قرار أمثل للمحافظة على حياة أبنائك.

أولاً يتم تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي.

يتم النقر على تسجيل الدخول.

من ثم يتم إضافة اسم المستخدم.

بعد ذلك تحتاج إضافة كلمة المرور.

من ثم يتم النقر على تسجيل الدخول وهكذا أصبحت بالمنصة ويظهر أمامك كل ما يوجد بها.

خدمات منصة مدرستي وكيفية دخول الحصص على منصة مدرستي

الرابط المفعل للتسجيل في منصة مدرستي