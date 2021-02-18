تسجيل الحضور عبر منصة مدرستي 1442 منصتي madrasati sa

أستفاد الطلاب كثيراً من تسجيل دخول منصة مدرستي 1442، وفقاً لإحصائيات الفصل الدراسي الأول كما أعلنها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وأتضح ذلك من خلال نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية، ومع استمرار التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني، قد وفر الرابط الإلكتروني schools.madrasati.sa كثيراً من الدروس والمزايا للطلاب، ويمكنكم تسجيل دخول منصتي مدرستي عن طريق الخطوات التي سنوفرها لكم.

منصة مدرستي التعليمية الجديدة

دشنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية هذا الموقع الإلكتروني عبر الرابط madrasati sa، والذي يوفر الكثير من الجهد والوقت علي الطلاب وأولياء الأمور، وعلي الرغم من ذلك قد اشتكى منه البعض، لكن يجب علي أولياء الأمور المتابعة مع أبناءهم، وتوجيههم بطريقة سليمة، والاهتمام بعملية حل الواجبات وتسليمها، والتي تتضح من الخطوات التي نرفقها لكم الآن.

وضحنا لكم بالصورة السابقة شرح توضيحي سريع من أجل كيفية حل الواجبات للطالب عبر رابط منصتي madrasati.sa الإلكترونية، ويمكنكم إجراء التسجيل والدخول للحضور وفق الخطوات القادمة.

منصتي مدرستي رابط تسجيل الدخول

يمكنكم إجراء تسجيل دخول للمنصة الإلكترونية، وذلك لتسجيل الحضور وحل الواجبات بكل سهولة والمتابعة مع المعلمين، وهذا عن طريق الخطوات الآتية:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

أوضحنا لكم في عجالة سريعة كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية، وسيمكنكم بكل سهولة استخدامها إذا تم الدخول لما سبق توضيحه، أو عن طريق تطبيق توكلنا من خلال هواتفكم الجوالة، ومن لديه أية مشكلة تواجهه أو أي استفسار بخصوص التعليم عن بعد أو المنصة يمكنه ترك تعليق به استفساره وسنقوم بالرد عليه كلما أمكن.