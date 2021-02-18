School SA منصة مدرستي التعليمية.. رابط الدخول لحل الواجب المدرسي الفصل الدراسي الثاني 1442

منصة مدرستي التعليمية، مع بداية يوم جديد من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442، يقوم جميع طلاب الصفوف الدراسية المختلفة بالبحث عن رابط منصة مدرستي التعليمية، وذلك لكي يتمكنو من الدخول الى المنصة وتسجيل الدخول للبدأ بالتعرف على جدول الحصص اليومية، وحضور هذه الحصص من خلال المنصة بشكل الكتروني، وايضا لكي يتمكنو من خلالها حل الوجبات التى تقوم وزارة التربية والتعليم السعودية بطرحها خلال منصة مدرستي التعليمية لتقييم الطلاب، وكل ذلك يتم بشكل الكتروني عبر شبكة الانترنت، دون الحاجة للذهاب الى المدارس في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وانتشار جائحة كرورنا التى قد تسبب خطراً كبيراً على حياة الطلاب.

منصة مدرستي التعليمية

تعتبر منصة مدرستي التعليمية هي واحدة من المنصات التعليمية التى اطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية لكافة المراحل والصفوف الدراسية، حيث اُطلقت المنصة منذ اكثر من عام بعد ان طبقت الوزارة نظام التعليم عن بُعد، ليستطيع الطلاب من خلال هذه المنصة مراجعة ومذاكرة المناهج الخاصة بهم عبر المنصة، حيث توفر الوزارة من خلال منصة مدرستي التعليمية العديد من الخدمات التى يحتاج اليها الطلاب في دراستهم، مثل خدمات تحصيل المناهج سواء مكتوبة او فيدوهات مصورة، وايضا خدمة حل الواجبات بشكل الكتروني، وغيرهم من الخدمات الآخرى.

رابط منصة مدرستي التعليمية

نقدم لكم اعزائي الطلاب رابط منصة مدرستي التعليمية الجديد، وذلك لكي تتمكنو من الدخول الى منصة مدرستي بشكل مباشر لتسجيل الدخول الى المنصة بإدخال البيانات الخاصة بحساب الطالب اذا قام بالتسجيل من قبل، واذا كانت اول مرة للتسجيل فقم بإختيار الايقونة الخاصة بإنشاء حساب جديد، والبدأ في ادراج البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب في الاماكن المخصصة لذلك بدقة وبشكل صحيح.

وللدخول الى منصة مدرستي التعليمية بعد ان تنتهي من ادراج بياناتك بشكل كامل، قم بالضغط على زر تسجيل الدخول الموجود امامك، ليقوم الموقع بتحويلك على الفور الى المنصة، لتعرض لك الصفحة جميع الاقسام والخدمات التى تتيحها وزارة التعليم السعودية لجميع الصفوف الدراسية على منصة مدرستي، ويمكن لك اختيار اى قسم او خدمة تريد الاستفادة منها.