اليونان تعلق حملة التلقيح ضد كورونا بسبب الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" فأن درجات الحرارة هناك انخفضت إلى 20 درجة تحت الصفر. وشهدت حركة السفر اضطرابا وتسببت فى قطع التيار الكهربائى عن عدد من مناطق اليونان.

وتسببت العاصفة الثلاثاء الماضى فى قطع التيار الكهربائى عن أجزاء كبيرة من العاصمة أثينا وضواحيها، كما أسفرت عن مصرع 3 أشخاص.

وصرحت شركة "هيدنو" المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية، أن الثلوج قطعت مئات الأشجار التى سقطت على خطوط الكهرباء وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 85 خطا متوسط الجهد.

وأدى انقطاع التيار الكهربائى إلى وفاة اثنين من مرضى المستشفيات بعد تعطل أجهزة التنفس الإصطناعي، كما تسببت فى نزول نحو 400 عامل كهرباء إلى الشوارع فى منطقة أتيكا التى تضم العاصمة أثينا.