أكثر من 100 نائب تونسى وقعوا على عريضة لسحب الثقة من الغنوشى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع راديو "شمس" التونسى، قال النائب عن كتلة تحيا تونس، مروان فلفال، إن سحب الثقة من الغنوشى مسألة ضرورة لإعادة التوازن فى المشهد السياسى وإعادة دور المؤسسات.

وشدد مروان فلفال، خلال تصريحه للإذاعة التونسية، على أن عريضة سحب الثقة فى الدورة البرلمانية الأولى كانت تعبيرا عن عجز المؤسسة البرلمانية عن القيام بدورها.

وأوضح فلفال أن نفس الأسباب مازالت قائمة والأزمة زادت تعقيدا وفق تعبيره.

وكانت المعارضة التونسية عبير موسى، رئيس الحزب الدستورى الحر، قد أكدت أن إبعاد "الغنوشى" عن البرلمان، ومحاسبة التنظيم على ما قام به، من أهم مطالب الشعب التونسي، إلى جانب توقيع عقوبة عليهم.