هيئة الغذاء والدواء السعودية تعتمد لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - واستُقبل اللقاح، الذى جرى تطويره مع جامعة أكسفورد، باعتباره "لقاحًا للعالم" لأنه أرخص وأسهل فى توزيعه مقارنة باللقاحات المنافسة.

فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقا بفيروس كورونا، مؤكدة أن تقديم الجرعة للمصابين سابقاً بكوفيد 19 يتم بعد تعافيهم بستة أشهر.