على أرض القاهرة.. السفير الأردني يلتقي عددا من نظرائه العرب

أجرى السفير الأردني لدي القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية مع نظرائه العرب تناولوا خلالها أبرز المستجدات على الساحة العربية.
حيث التقى العضايلة بنظيره اللبناني سفير لبنان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير على الحلبي، وأكد حرص الملك عبد الله الثاني ملك الأردن على العلاقات مع لبنان الشقيق واستقراره والتغلب على التحديات التي تواجهه.
كما التقى سفير تونس في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد بن يوسف، وأكد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق والتعاون حيال القضايا التي تهم بلدينا الشقيقين وتسهم في تعزيز العمل العربي المشترك.
كما التقى السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة مع نظيريه السفير السعودي والسفير القطري.
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