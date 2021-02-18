إعلان إعلامي.. لماذا تأخرت قطر عن إرسال وفد رسمي إلى البحرين

نقلت صحيفة "الوطن" البحرينية عن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني تأكيده أن وزارة الخارجية تواصل بذل جهودها لتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وإجابة على سؤال من النائب بمجلس انواب البحريني محمد إبراهيم السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن الدعوة التي وجهتها وزارة الخارجية إلى دولة قطر لعقد المباحثات الثنائية بين الجانبين، ذكر الزياني أنه اتضح من خلال المراسلات مع الأمين العام لمجلس التعاون أن سبب تأخر الرد القطري هو الإعلان إعلاميا عن الدعوة الموجهة الى وزارة الخارجية بدولة قطر لإرسال وفد رسمي لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في أسرع وقت تنفيذا لما نص عليه بيان العلا، بينما يعكس هذا الإجراء النوايا الطيبة لمملكة البحرين والتزامها الدائم بالتقاليد والأعراف الدبلوماسية.

وأضاف الزياني أن الدعوة الموجهة إلى قطر لا تزال قائمة، وسوف تستمر وزارة الخارجية في طلب عقد المباحثات الثنائية بين البلدين لتسوية القضايا والمسائل العالقة بين البلدين، التزاما بما جاء في بيان العلا وحفاظًا على تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته المباركة.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل إن الملف الحقوقي البحريني يواجه عملًا ممنهجًا، من منظمات وجهات تصدر تقارير وبيانات ذات أهداف سياسية بحتة، وتستقي معلوماتها من طرف واحد له أهدافه التي يعرفها الجميع، وأن إثارة المغالطات والمعلومات الخاطئة في توقيت معين، لا يخلو من مآرب تستهدف الإساءة لمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال اجتماع برلماني حكومي مشترك عقد صباح اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس النواب، فوزية زينل، وبمشاركة رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، وبحضور وزير الخارجية، د. عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، غانم بن فضل البوعينين، وكل من رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب، وبحضور عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، ود. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، والسفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، لإطلاع السلطة التشريعية على نتائج الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى بروكسل واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في الحكومة البلجيكية والاتحاد والبرلمان الأوروبي.

وفي بداية الاجتماع أكدت فوزية زينل، رئيسة مجلس النواب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار تعزيز التعاون الفاعل بين مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وحرص واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.

وأعربت عن شكر وتقدير السلطة التشريعية للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية على حرصه المستمر في تواصل الاجتماعات مع مجلسي الشورى والنواب، وأننا نلتقي اليوم في هذا الاجتماع، الهادف لاطلاع السلطة التشريعية على نتائج زيارة وزير الخارجية إلى الاتحاد والبرلمان الأوروبي، والاجتماعات التي تمت هناك مع المسئولين، انطلاقًا من التكامل المشترك بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية، للعمل معًا من أجل خدمة الوطن والمواطنين.