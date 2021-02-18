العراق.. توجيهات بمراقبة الأسعار خلال فترة الحظر

أصدر جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، توجيهات تقضي بمراقبة الأسعار خلال فترة الحظر الصحي.

وأوضح الجهاز العراقي وفقا لما نقلته السومرية نيوز أن، رئيس جهاز الأمن عبد الغني الأسدي وجه مفارز الجهاز بالتعاون والتنسيق مع فرق وزارة الصحة لمتابعة أسعار المستلزمات الصحية في الصيدليات خلال فترة الحظر، حسب توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

كما شدد جهاز الأمن الوطني العراقي على ضرورة مراقبة أسعار المواد الغذائية تجنبا لاستغلالها وبالتنسيق مع القوات الأمنية الماسكة، كما طالب الجهاز، المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات ارتفاع الأسعار والمخالفات عبر الاتصال بالخط الساخن المجاني الخاص بجهاز الأمن الوطني (١٣١).

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، حكما بالاعدام مرتين شنقًا حتى الموت بحق المرأة التي ألقت طفليها في نهر دجلة، في أكتوبر الماضي.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، قال مصدر قضائي، إن "محكمة جنايات الكرخ اصدرت قرار الحكم بالاعدام مرتين شنقا حتى الموت لامرأة القت باطفالها من أعلى أحد جسور بغداد".