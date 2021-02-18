الدولار يصعد.. العملة الأمريكية تحقق أول مكاسب متعاقبة على مدى أسبوعين

سجل الدولار تداولات عند أقل بقليل من مرتفعات بلغها في الآونة الأخيرة اليوم، الخميس، بعد أن حقق أول مكاسب متعاقبة على مدى أسبوعين، إذ عززت بيانات متفائلة التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي يتعافى من جائحة فيروس كورونا، بوتيرة أسرع من نظرائه.

وجرى تداول بتكوين قرب المستوى القياسي المرتفع الجديد البالغ 52 ألفًا و640 دولارًا، الذي بلغته أثناء الليل، فيما يحفز ارتفاعها البالغ 85% تقريبًا منذ بداية الشهر الجاري، وحذر بعض المحللين من أن الصعود ربما لا يستمر.

وساعدت أموال التحفيز الحكومية مبيعات التجزئة الأمريكية، على تحقيق انتعاش قوي في يناير، بينما قدمت بيانات الإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين -أيضًا- مفاجآت قوية على صعيد الارتفاع.

ويتوقع المستثمرون دفعة أخرى من حزمة يقترحها الرئيس جو بايدن، بقيمة 1.9 تريليون دولار، للتخفيف من تداعيات كورونا، في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس مع كبار القادة العالميين أمس الأربعاء، لحشد الدعم للخطة.

في غضون ذلك، أكد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، استعداد البنك المركزي للسماح للاقتصاد بنمو محموم، بينما يُبقي على الأوضاع النقدية في حالة فائقة التيسير.

ونزل مؤشر الدولار 0.15% إلى 90.748 اليوم الخميس، في التعاملات الصباحية في لندن، بعد أن ارتفع 0.2% أثناء الليل و0.4% يوم الثلاثاء.

وربح المؤشر نحو واحد بالمائة منذ بداية العام الجاري، ليتعافى من انخفاض 7% تقريبًا، في 2020 استمر حتى سجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام، عند 89.206 في أوائل يناير.

وربح اليورو 0.2% إلى 1.2065 دولار، بعد أن نزل 0.5% أثناء الليل وهو أكبر تراجع في أسبوعين.

واستقر الدولار تقريبًا عند 105.735 ين، عقب تراجعه، بعد أن بلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 106.225.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني فوق 1.39 دولار مقابل العملة الأمريكية، وبلغ مستوى مرتفعًا جديدًا مقابل اليورو عند 86.70 بنس والإسترليني أفضل العملات أداء بين مجموعة الدول العشر الكبرى، مقابل الدولار هذا العام.