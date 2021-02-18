6 تحذيرات للتعامل مع موجة الأمطار في السعودية

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، 6 تحذيرات عند هطول الأمطار، والتى تضمنت عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، فضلا عن عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، واتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

كما تضمنت التحذيرات وفقا لما نشرته عاجل، عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك، بالإضافة إلى الحذر والانتباه حيث إنه من الممكن أن تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا، فضلا عن عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.

وكان قد توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: "القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران"، كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 45كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة، على الجزءين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين تصل إلى ثلاث أمتار على الجزءين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزءين الأوسط والجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول مساء شمالية غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.