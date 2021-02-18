شحن شدات ببجي مجانا ،ببجي من اشهر الألعاب في عام 2018 وعام 2019 حتى الآن فحققت اللعبة عدد كبير من المحبين في كافة فئات العمر فيدخل اللاعب إلى مجموعة تتكون من 2-4 أفراد ويتنافسوا على المركز الأول فكل مجموعة يجب عليها أن تجمع اكبر عدد من الأسلحة والبقاء على قيد الحياة اكبر فترة ممكنة وقتل الأعداء والمجموعات الاخرى، ولكن الكثير من اللاعبين يريدون الاشتراك في الرويال الباس الذهبي لكي يحصلوا على جوائز وهدايا عديدة فاليك هذه المقالة عن شحن شدات ببجي مجانا 2021 من تطبيق mGamer والحصول على ملايين الشدات.

شحن شدات ببجي مجانا من تطبيق mGamer

يعد التطبيق mGamer من احسن التطبيقات لكسب النقاط وفي شحن شدات ببجي موبايل مجانا ربما يكون التطبيق احسن في شحن شدات pubg من حيث السرعة حصولك علي الشدات وعدد الشدات اللا نهائي ومن اهم ما يميز هذا التطبيق عن غيرة كما أن طريقة الحصول على النقاط من خلال التطبيق سهلة وعدد النقاط التي تحصل عليه من خلال مشاركة التطبيق علي مواقع التواصل الاجتماعي كبيرة عكس التطبيق knlfe dash الذي ذكرناه في شحن الشدات، من خلال استخدام تطبيق mGamer يعرض عليك التطبيق العروض التالية: تطبيق التقييم ووضع 5 نجوم تحصل علي 100 نقطة و تحويل النقاط إلى شدات أو جواهر للعبة فري فاير.

الإعلانات من اجل شدات ببجي

يمكنك من المشاهدة علي الإعلان الواحد تحصل علي 5 نقاط فيمكنك أن تحصل على أعداد كبيرة في وقت صغير بطريقة سهلة وغير مكلفة. يمكنك بعد الحصول علي 150 نقطة تتمكن من الدخول في مرحلة اخري تتمكن من خلالها جمع نقاط اكثر واسرع وتحويلها الي شدات ببجي بعملة الUC.

أضرار لعب ببجي لساعات طويلة

ونذكر كل شاب أو طفل يلعب ببجي موبايل PUBG MOBILE يوميا فإن هناك عواقب وخيمة من إدمان هذه اللعبة، حيث من الأفضل عدم لعب ببجي ليلا في وقت متأخر جداً أي قبل النوم مباشرةً لأن ضرر هذه اللعبة على الأطفال خاصة كبير للغاية وأبرز الأضرار التي تنتج من اللعب بصفة مستمرة لساعات طويلة متواصلة هو إصابة الشباب والأطفال بالعزلة التامة والبعد عن الاجتماعية وتأثيرها قوي على المخ والأعصاب ويزرع في الأطفال العنف، لذا ننصح بتقليل اللعب في ببجي.