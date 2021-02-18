سكنى 1442 كيفية التسجيل في سكني للأرامل والمطلقات للحصول على الدعم السكنى

سكنى 1442 أعزائنا القراء، نوافيكم دائما بأحدث الأخبار وأهمها على مدار الساعة، وفي ظل متابعتنا لأهم أخبار المملكة العربية السعودية، أحببنا أن نشارك معكم أحد الأخبار الهامة جدا والمفيدة لكم، ففي هذا المقال نقدم لكم معلومات هامة جدا متعلقة بخدمة المسكن وكيفية التسجيل فيها والاستفادة منها برقم الهوية، ففي ظل الأعمال التي تقوم بها الحكومة السعودية من أجل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين، تقدم الحكومة السعودية خدمة توفير المسكن للمواطنين من أجل تنظيم عملية الإسكان، ونقدم لحضراتكم رابط موقع سكني للتسجيل برقم الهوي على المنصة الخاصة بالخدمة، كذلك نشرح لحضراتكم خطوات التسجيل للحصول على الخدمة .

تم إطلاق المنصة إلكترونية الخاصة بالخدمة من قبل الحكومة السعودية، في إطار الإعمال التي تقوم بها الحكومة لتوفير خدمة الحصول على السكن لمواطنين المملكة، فيستطيع المتقدم أن يتصفح الخدمة من خلال هذة المنصة وأن يحصل على المسكن، ويتوفر على المنصة عدد كبير من الوحدات السكنية بمساحات متعددة وأسعار مختلفة تناسب جميع الاحتياجات وجميع الفئات الشعبية، ويستطيع المواطن المتقدم أن يقوم بالتسجيل على المنصة برقم الهوية عن طريق بعض الخطوات السهلة، التي سيتم إيضاحها في الفقرة القادمة من هذا المقال، كما أن هناك بعض التسهيلات والدعم المقدمين من النظام للمواطنين المتقدمين ، كالرهن الميسر والتمويل.

الدخول على الرابط الخاص بالمنصة عن طريق الضغط على الرابط التالي من هنا

الضغط من الشريط بالأعلى بالصفحة الرئيسية على كلمة سكني

الضغط على كلمة تسجيل الدخول

كتابة رقم الهوية ثم الضغط على لست برنامج روبوت للتأكيد والتفعيل

الانتقال إلى الصفحة التالية لاختيار كلمة المرور بالضغط على التالي

أخيرا الضغط على كلمة تسجيل الدخول.