backtoschool.sa رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 الشغال من وزارة التعليم السعودية لطلاب جميع المدارس

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 المفعل من وزارة التعليم السعودي نستعرضه مع حضراتكم الان وذلك مع استمرارية التعلم داخل المملكة العربية السعودية بتنفيذ جميع التدابير الاحترازية المتبعة من وزارة التعليم بالاعتماد الكلي على المنصات والمواقع التابعة لوزارة التعليم السعودي، عليه نتابعها مع حضراتكم بشكل تفصيلي وذلك لتعليم من داخل المنزل فى ظل الظروف الاحترازية التي جاءت فى المملكة العربية السعودية.

منصة مدرستي التعليمية 1442

منصة مدرستي التعليمية واحدة من الخدمات التعليمية المتبعة داخل المملكة العربية السعودية والتي تعمل على توفير عدد لاحصر له من الخدمات التعليمية بشكل الإلكتروني وذلك من خلال الحضور المدرسي داخل الفصول الافتراضية التي توفر بيئة الدراسة داخل المدارس السعودية، حيث يتاح عبر مدرستي امكانية الدخول على مجموعة من الفصول الافتراضية التي يجمع بها مجموعة من الطلاب تحت اشراف معلم وذلك لمتابعة المنهج التعليمي، على أن يتم الدوام على تلك الفصول الافتراضية عن بعُد وذلك باستخدام رابط موقع مدرستي التعليمي الذي نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية.

خطوات الدخول على منصة مدرستي التعليمية

بإمكانكم إجراء التعليم عن بعُد وذلك باستخدام رابط منصة مدرستي التعليمية وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع مدرستي التعليمي

اختيار أيقونة تسجيل دخول

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر

وبهذا ستحصل على موقع تعليمى متكامل بإمكانكم من خلال رفع الواجب وحله من المنزل والتقييم عن بعُد من خلال حل الاختبارات الموجودة داخل المنصة أو التحدث مع مجموعة قوية من المعلمين داخل الموقع من خلال ايقونة اتصال بمعلم، فضلاً عن عدد كبير من الإمكانيات المطروحة على موقع والتي ستساعدك بدون أدنى شك على التعلم عن بعُد داخل المنزل ليصبح موقع مدرستي هو الموقع الافضل على الاطلاق على التعليم عن بعُد.