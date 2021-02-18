active رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد وحل الواجب وتحميل الدروس لطلاب جميع المراحل التعليمية

رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد التي نستعرضه عليكم اليوم عبر موقعنا المتميز ثقفني، الذي يسعى على أن يقدم للمتابعين كل ما هو جديد من الأخبار التعليمية بالمملكة العربية السعودية، بعد أن وفرت المملكة العربية السعودية منصة تعليمية لاستكمال منهج الفصل الدراسي الثاني لعام 2021/ 1442، عن طريق تسجيل الدخول للمنصة، وبعد أن أصبح يبحث عنها ملايين الطلاب والطالبات بكافة مناطق المملكة، لكي يتمكنون من تسجيل الدخول للمنصة، على أن تربط المنصة بين الطلاب والمعلمين بدرجة كبيرة، حيث أنه قد تم الإعلان مؤخراً عن وفاة معلم مرموق في المملكة جراء فيرس كورونا مما أصاب أولياء الأمور بزعر كبير، فكان الحل الأمثل هو تسجيل الدخول للمنصة.

رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد

أصبحت المنصة بالوقت الحالي هي الحل الوحيد لاستكمال الطلاب سير العملية التعليمية في المملكة، بعد تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيرس كورونا وتوفير الحماية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور وهيئة التدريس من أن يصابون به، فقد تم تفعيل المنصة لكي توفر للطلاب كل ما يحتاجون له من مناهج دراسية مقررة عليهم، إلى جانب القيام بحل الواجبات المدرسية بشكل يومي ورفعها بالمنصة، وهذا يعني على انتظام الطالب لحضور المواد الدراسية له بطريقة جيدة، وبنهاية المطاف يقوم الطالب باجتياو الاختبارات، بعد أن نتأكد من حصوله على المناهج الدراسية الخاصة به قبل أن ينتقل لمرحلة تعليمية جديدة.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي

عند تسجيل دخولك للمنصة تتمكن من الاستماع ومتابعة جميع الشروحات والدروس اليومية من خلال القيام باتباع هذه الخطوات:

يجب في البداية أن يتم تسجيل دخولك عبر منصة مدرستي

يقوم الطالب بإضافة الاسم.

من ثم يقوم بإضافة كلمة المرور.

من ثم يقوم بالنقر على تسجيل الدخول سوف يتواجه مباشرة للمنصة.