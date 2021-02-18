العراق يسجل 10 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

جدة - نرمين السيد - من جانبه، شدد وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمى، اليوم الخميس، على أهمية تطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتى تبدأ إجراءاتها مساء اليوم الخميس، لتطبيق الحظر الصحى من الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار السلالة الجديدة.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم فى مقر الوزارة، إن المؤسسات الصحية التابعة للوزارة نبهت إلى انتشار واسع للسلالة الجديدة لجائحة كورونا "كوفيد-19".