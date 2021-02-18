جدة - نرمين السيد - من جانبه، شدد وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمى، اليوم الخميس، على أهمية تطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتى تبدأ إجراءاتها مساء اليوم الخميس، لتطبيق الحظر الصحى من الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار السلالة الجديدة.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم فى مقر الوزارة، إن المؤسسات الصحية التابعة للوزارة نبهت إلى انتشار واسع للسلالة الجديدة لجائحة كورونا "كوفيد-19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يسجل 10 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.