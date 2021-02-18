روسيا تستعد لتسجيل ثالث لقاح ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت نائب رئيس وزراء الروسى تاتيانا جوليكوفا -"إن تسجيل لقاح كوفيفاك الذى أنتجه مركز "تشوماكوف" ضد فيروس كورونا من المتوقع أن يكون فى منتصف فبراير، وسيبدأ ترويجه فى نهاية مارس المقبل".

يُذكر أن روسيا سجلت أول لقاح فى العالم ضد فيروس كورونا فى 11 أغسطس العام الماضى وهو لقاح (سبوتنيك v)، وفى أكتوبر الماضى تم تسجيل (Epivakkorona) وهو ثانى لقاح روسى ضد فيروس "كورونا".