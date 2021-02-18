عمان.. استثناء 3 فئات من العزل الصحي المؤسسي

أعلنت السلطات العمانية عن استثناء ٣ فئات فقط من العزل الصحي المؤسسي تقديرا لوضعهم الصحي مع ضرورة تقديم ما يثبت، وعليهم التزام العزل الصحي المنزلي.
وتضمنت تلك الفئات وفقا لما ذكرته الشبيبة، كبار السن الذين يبلغ عمرهم 60 سنة وأكثر، والأطفال القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والمسافرون الذين يعانون من مشكلات صحية أو خاضعون لعلاج فى السفر.
وكانت أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، الخميس، إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة والتي بلغت 138494 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 1549 والمتعافين 130084 لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وأكدت الصحة العمانية أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 24، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 155 والمنومين في العناية المركزة 56.
ووفقا لـ"الشبيبة"، فإن عدد الإصابات الجديدة المسجلة فى عمان بلغت 288 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في السلطنة.
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