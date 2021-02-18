صحة دبي تصدر دليلًا إرشاديًا للتعامل مع إصابات الأطفال بـ كورونا

أوضحت هيئة الصحة بدبي مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة على أهمية تقيد الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من المدرسة والهيئة المعنية وعدم إرسال الطفل للمدرسة عند ظهور أعراض المرض أو عند مخالطة شخص مصاب بــ "كوفيد-19" مع أهمية تجنب حضور التجمعات والاحتفالات والابتعاد عن المناطق المزدحمة التي تعرضهم لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا في المجتمع.

كما طالبت الهيئة الصحية بدبي وفقا صحيفة الخليج الإماراتية، أولياء الأمور بتثقيف وتعليم الأطفال حول أعراض وعلامات "كوفيد-"19 وطرق الوقاية منها وأهمية ارتداء الكمامة للأطفال الأكبر من 6 سنوات وتزويد الطفل بعدد كافٍ من الكمامات ومعقم اليدين.

وأوضحت الهيئة في الدليل الإرشادي الذي أصدرته بهذا الخصوص أعراض المرض والمتمثلة بالحمى وإرتفاع في درجة الحرارة "37.5" والسعال وآلام في الجسم وضيق وصعوبة في التنفس وألم في الحلق وسيلان الأنف والإسهال والغثيان والصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وأشارت إلى الإجراءات الواجب على أولياء الأمور اتباعها عند ظهور أعراض مرض "كوفيد-"19 على الطفل أثناء تواجده في المنزل ومنها إبقاء الطفل في المنزل وإبلاغ المدرسة فورا وطلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الــــ "PCR "وإذا ظهرت النتيجة سلبية يمكن العودة إلى المدرسة في حال اختفاء الأعراض وتقديم نتيجة الفحص مع الإجازة المرضية وشهادة حضور لإدارة المدرسة.

وطالبت ولي الأمر بضرورة إبلاغ المدرسة فورا عند ظهور نتيجة إيجابية للطفل وإتباع الإرشادات الطبية والالتزام بإجراءات العزل الصحي حيث سيتم منح الطفل فرصة التعلم عن بعد وعند العودة إلى المدرسة يجب تقديم شهادة خلو من مرض "كوفيد-"19 وذلك عن طريق الطبيب المعالج أو عن طريق الإتصال بالخط الساخن الخاص بهيئة الصحة بدبي 800342.