تجديد الإقامة 1442 خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين ورسوم تأخير تجديد الإقامة

اعزائنا القراء، الآن يمكنكم البحث والاستفسار الإلكتروني لمعرفة تاريخ انتهاء صلاحية اقامة وافد 1442، فقد ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن تواريخ انتهاء إقامة المغتربين الوافدين في المملكة العربية السعودية، لذلك تم إتاحة الاستفسار والاستعلام الإلكتروني عن طريق منصة أبشر، فهذا الأمر هو ضروري جدا لأن قوانين المملكة لا تسمح بإقامة المغترب الوافد دون تجديد صلاحية الإقامة بعد انتهائها، حيث هناك عقوبات صارمة يتم فرضها على المخالفين، من بينها ترحيل الوافد من المملكة، وفي السطور القادمة سيتم شرح كيفية الاستعلام الإلكتروني عن المواعيد الخاصة بالإقامة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات الحكومية.

من أهم الأمور التي يجب على أي وافد أن يستعلم عنها وأن يتأكد منها هو صلاحية الإقامة الخاصة به ومواعيد انتهائها، فيتم إصدار التصاريح الخاصة بالإقامة من خلال صاحب العمل، وتصدر المملكة إلكترونيا صلاحية للمقيم المغترب لمدة خمس سنوات، وهذا عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، أما بالنسبة لمواعيد التجديد فهي بالنسبة للأسر تكون قبل سنة وشهرين – 14 شهرا – قبل انتهاء صلاحيتها، أما الصلاحية الخاصة بالأعمال أو العمالة التجارية فيكون التجديد قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة، وهذة الأمور هي ضرورية جدا في العلم بها حتى لا يتعرض الوافد إلى المسائلة أو العقوبات، فيجب مراعاة معرفتها أول بأول .

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر

وبما أن الاستعلام الآن أصبح سهلا جدا من خلال منصة أبشر الإلكترونية، فلذلك سنقدم الخطوات الواجب إتباعها للاستعلام :

الدخول على الموقع الخاص بمنصة أبشر من خلال الرابط هنا

الضغط على اختيار الأعمال

تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة كرقم الهوية ورمز التحقق

الدخول على الاستفسارات الإلكترونية

الإستفسار عن صحة الإقامة

أدخال رمز التحقق والضغط على بحث ليظهر الرقم

رسوم تأخير تجديد الإقامة

500 ريال عند التأخير في تجديد هوية مقيم للمرة الأولى.

1000 ريال في حالة عدم التجديد الاقامة في المرة الثانية

الترحيل المباشر للتاخير للمرة الثالثة