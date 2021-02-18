“New Link” رابط منصة مدرستي مايكروسوفت وعبر توكلنا لتعليم الطلاب عن بعُد وخطوات تفعيل حساب الطلاب

رابط منصة مدرستي مايكروسوفت نستعرض مع حضراتكم الان وذلك مع ازدياد نسب البحث حول التسجيل على موقع مدرستي الذي يأتي تحت اشراف متكامل من وزارة التعليم السعودية وفي ظل مناشدات الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بالتسجيل يومياً على موقع مدرستي للتعليم عن بعُد فى ظل الظروف الراهنة من ازدياد حالات إصابات كورونا المستجد وتعطيل المدارس داخل المملكة العربية السعودية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم خطوات وطرق التسجيل على الموقع اون لاين.

منصة مدرستي مايكروسوفت

منصة مدرستي التعليمية عبارة عن موقع تعليمي مفعل من قبل وزارة التعليم السعودية لمساعدة جميع الطلاب على التعلم عن بعُد وذلك من خلال خلق بيئة تعليمية متكاملة أمام جميع الطلاب وكذلك السادة أولياء الأمور للاستغناء عن الدوام المدرسي الذي قد يعرض الطلاب فى ظل انتشار الأمراض التي ترتفع نسبة العدوى بها للخطر، عليه تم تحديث روابط الدخول الخاصة على موقع مدرستي للازدياد شهرة المنصة وارتفاع مدى قيمة أهميتها، لتكون مطروحة على رأس الساعة للتسجيل عليها فور اتباع مجموعة من الخطوات التي نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية.

خطوات تسجيل منصة مدرستي التعليمية

بامكانكم الان التسجيل على موقع مدرستي التعليمي وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع مدرستي التعليمي إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل التي تشمل اسم الطالب الرباعي وكلمة السر النقر على أيقونة تسجيل

علماً على انه بامكانكم استخدام حسابكم على مايكروسوفت للدخول على منصة مدرستي وتاكيد كلمة المرور باستخدام مايكروسوفت، علماً كذلك على أن موقع مدرستي التعليمي يستأنف الدوام اليومي عليه لتعليم جميع طلاب المملكة العربية السعودية عن بعُد وتنمية مهاراتهم من خلال الاعتماد على انفسهم على استنباط والبحث عن المعلومات التي يريدونها.