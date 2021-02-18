تحتفل دولة الكويت بذكرى العيد الوطني الكويتي 2021 كل عام؛ حيث يوافق الخامس والعشرين من شهر فبراير، تلك الذكرى التي تعم بأجواء الفرحة والسعادة على كافة مدن دولة الكويت، من حيث الزينة التي تملأ البيوت والشوارع، والاحتفالات والعروض، ورفع الأعلام والأضواء التي تملأ البلاد، كل هذه الاحتفالات نتيجة للعديد من الإنجازات المرتبطة بهذا اليوم، أهمها الاستقلال التام عن الاحتلال.

العيد الوطني الكويتي 2021 موعد إجازة اليوم الوطني لدولة الكويت

يمثل يوم 25 فبراير للشعب الكويتي مناسبة سعيدة تعم عليهم بالفرحة والبهجة؛ ولهذا أطلق عليه العيد الوطني الكويتي 2021؛ نظرًا لحصول دولة الكويت العربية على حريتها من الاستعمار من قبل الولايات المتحدة، التي ظلت مسيطرة عليها لفترة من الزمن، لينتهي هذا الاحتلال بحلول عام 1965م، كما يمثل هذا التاريخ لدولة الكويت مناسبة أخرى سعيدة وهي لحظة تتويج “الشيخ عبد الله الصباح” عرش البلاد، وذلك في عام 1950م.

موعد أجازة اليوم الوطني لدولة الكويت 2021

تمنح الحكومة الكويتية المواطنين العاملين بالقطاعات المختلفة بالدولة أجازة رسمية للمواطنين في اليوم الوطني الكويتي 2021، وذلك في الخامس والعشرين من شهر فبراير؛ احتفالًا بذكرى تتويج الأمير “عبد الله سالم الصباح” عرش الدولة، وحصولها على الحرية الكاملة بعد انتهاء فترة حجم الولايات المتحدة، ويشهد هذا اليوم العظيم احتفالات غير عادية من المواطنين، من الألعاب النارية، والزينات التي تملأ شوارع مدن دولة الكويت، فضلًا عن العروض والزي الشعبي الموحد تعبيرًا عن الاحتفال.

عبارات تهنئة في اليوم الوطني لدولة الكويت 2021

يتبادل الشعب الكويتي عبارات التهنئة، والكلمات التي تعبر عن مدى سعادتهم بهذا اليوم، بالإضافة إلى الأناشيد الوطنية، والأشعار، وفيما يلي بعض العبارات:

بمناسبة اليوم الوطني الكويتي نهنئ أنفسنا بالاستقلال والحرية، وندعو أن الله أن يعم الخير على دولة الكويت، ويحفظها وتظهر في أبهى صورها.

قلوبنا تنبض بالفرح والتفاؤل لرؤية الاحتفالات التي تعم على البلد، سائلين المولى عز وجل أن يديم الفرح والسعادة على دولة الكويت.

عيد وطني سعيد للشعب العظيم الذي ينتمي لدولة الكويت الغالية.

في النهاية نكون تعرفنا على المناسبة التي يحتفل بها الشعب الكويتي “العيد الوطني الكويتي 2021” في نفس الموعد من كل عام، وبعض عبارات التهنئة التي يتبادلها الأصدقاء بهذه المناسبة.