وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يستهدفون أكثر من مليونى نازح فى مأرب

جدة - نرمين السيد - ويشن المتمردون المدعومون من إيران منذ أكثر من عام حملة للسيطرة على المدينة تكثّفت فى الأسبوعين الأخيرين. ويتزامن التصعيد الحوثى مع جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الحرب التى تسببت فى أكبر أزمة إنسانية بالعالم، وتزامنًا مع إعلان الولايات المتحدة رفع تصنيف ميليشيا الحوثى كجماعة إرهابية.

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