عاجل.. إسقاط طائرة استطلاع حوثية غربى اليمن

جدة - نرمين السيد - وذكر مصدر عسكرى ميدانى، وفقًا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة رصدت تحليق طائرة الاستطلاع الحوثية شرق مديرية الدريهمى وتعاملت معها بنجاح، وتمكنت من إسقاطها على الفور.

يذكر أن ميليشيات الحوثى كثفت مؤخرًا من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة، فى وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجى، وتم شحنها إلى اليمن.

ويأتي إسقاط الطائرة فى الدريهمى وسط التصعيد الخطير لميليشيات الحوثى جنوب محافظة الحديدة، رغم الهدنة الأممية المبرمة فى ديسمبر 2018.