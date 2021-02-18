العلاقات المصرية الليبية.. العربية: القاهرة مصرة على خروج كل القوات الأجنبية من طرابلس

كشفت مصادر لشبكة "العربية"، اليوم الخميس، عن اتفاق لعودة العلاقات المصرية الليبية بشكل كامل، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مصرية ليبية لحل الملفات العالقة.
وأوضحت المصادر أن القاهرة ما زالت مصرة على خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرة إلى أن وفدا مصريا سيزور طرابلس فور تولي رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة مهامهما.
ونقلت العربية عن المصادر قولها إنه تم التوافق على زيادة التعاون الأمني بين مصر وليبيا، كما تم الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في المرحلة المقبلة.
وأكدت المصادر أن الحكومة الليبية ستعمل على حصر السلاح المتواجد داخل الأراضي الليبية قبل الانتخابات المقبلة، والمقرر اجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد عباس كامل، رئيس المخابرات العامة".
وبدوره، أعرب دبيبة عن تطلع ليبيا لإقامة شراكة كاملة مع مصر.
كما أكد السيسي حرص القاهرة على دعم الشعب الليبي لاستكمال آلية إدارة البلاد.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه شرف اليوم باستقبال أخيه عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وأضاف: "وقد تشاورنا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا".
وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شرفت اليوم باستقبال أخي عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة".
وتابع: "وقد تشاورنا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته".
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