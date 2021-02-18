“برقم الجلوس” رابط نتائج السادس الابتدائي ليبيا (الدور الثاني) moe.gov.ly جاري اعتمادها وإعلانها

نتائج السادس الابتدائي للور الثاني 2020 الذي أعلنت وزارة التعليم الليبية عن الانتهاء منها في الشهر الأخير من العام الماضي، وقد أعلنت الفترة الماضية عن موعد الإعلان عنها والذي يأتي بعد الانتهاء من إعلان نتائج الدور الثاني في الثانوية الليبية، وأيضا انتهاء تقديم التظلمات، ونعرض لكم آخر قرارات الوزارة حول نتائج السادس، شهادة إتمام المرحلة الابتدائية 2020 وكيفية الاستعلام عنها.

منظومة التعليم في ليبيا

نتائج الابتدائية الليبية

قامت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوفاق بإطلاق عدد من الإعلانات التي تخص نتائج الدور الثاني في 14 فبراير، حيث تم الإعلان عن نتائج الثانوية الليبية الدور الثاني في 15 فبراير وتم فتح باب التظلمات، وقامت أيضا بالإعلان عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج إتمام التعليم الأساسي في الدولة مع اقتراب 21 فبراير 2021، وقامت الخميس 18 فبراير بالإعلان عبر صفحتها الرسمية فيس بوك عن الانتهاء من النتائج وانتظار الاعتماد عليها من السيد جمعة.

يتم أولا انتظار الإعلان عن اعتماد النتائج وتنزيلها على رابط النتائج، ويتم ذلك عبر القناة الرسمية للدولة. يقوم الطلاب بمتابعة رابط موقع وزارة التعليم الليبية. يقوم الطالب بالدخول على صفحة استخراج النتائج. يتم كتابة رقم الجلوس. يقوم بكتابة رقم القيد أيضا. يضغط على ايقونة “عرض الدرجات”.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي

وقد نجحت الوزارة في إتمام الأعمال الامتحانية للطلاب في الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي وأيضا نتائج الثانوية العامة، وتم الانتهاء من التصحيح بدقة مثالية مع حراسة لجان التصحيح وتأمينها جيدا، كما تم الحفاظ على صحة الطلاب ضد انتشار فيروس كرونا بينهم بعد القرار بعمل الامتحان تحريري وليس إلكترونيا، وفي الموعد المقرر لعرض نتائج الثانوية تم تنزيلها، وتمت معالجة جميع الأعطال الموجودة بالموقع بسبب كثرة الزوار عليه بشكل جيد.