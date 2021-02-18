الاستعلام عن مخالفات مرورية لشخص آخر والاعتراض عليها

الاستعلام عن مخالفات مرورية لشخص آخر, هي أحد الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية السعودية للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية, حيث يمكن لأي شخص أن يقوم بالاستعلام عن المخالفات المرورية الموقعة علي أي شخص آخري من أفراد أسرته من خلال هذه الخدمة المقدمة من الأمن العام السعودي, حيث علي مدار اليوم تقوم وزارة الداخلية متمثلة في إدارة المرور في السعودية بتسجيل الكثير من المخالفات المرورية والتي يتم توقيعها علي السائقين, وعن طريق موقع ابشر تستطيع الاستعلام عن المخالفات المرورية لأي شخص آخر من أفراد الأسرة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر

عبر الموقع الإلكتروني الخاص بأبشر يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن المخالفات المرورية لأي فرد من أفراد الأسرة والذي لديه سيارة:

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بأبشر. اختيار الخدمات الإلكترونية الظاهرة أمامك. بعد ذلك تقوم باختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. قم باختيار نوع الشهادة الخاصة بك من حيث الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو رقم الحدود أو جواز السفر. كتابة المعلومات الأخري عن الشخص الذي تريد معرفة المخالفات المرورية التي قام بعملها. نقل الرمز المرئي الظاهر في الصفحة التي انت بها. وفي النهاية يتم الضغط على عرض. بعدها سوف يقوم الموقع بعرض كافة المخالفات المرورية الموقعة من قبل إدارة المرور علي الشخص الذي قمت بالاستعلام عنه.

الاعتراض عن المخالفات المرورية لشخص آخر

من ضمن الخدمات المقدمة من إدارة المرور من الموقع الإلكتروني الخاص بأبشر هي الاعتراض على المخالفات المرورية الموقعة عليك من قبل إدارة المرور, ولذلك قامت وزارة الداخلية بتحديد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لكي تستطيع الاعتراض على المخالفات المرورية.

الدخول علي موقع ابشر مرة أخرى. القيام بعملية تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على كلمة خدماتي. ثم التوجه إلي اختيار خدمة الاعتراض علي المخالفات المرورية. قم بكتابة الاعتراض التي ترغب في إرساله إلي إدارة المرور. الضغط علي جملة تقديم الاعتراض.

ملاحظة: المخالفات المرورية التي يمكنك الاعتراض عليها فقط علي مخالفات ساهر.