يمثل اليوم الوطني الكويتي 2021 ذكرى الاحتفال بعيد استقلال الكويت الـ60؛ حيث ظلت دولة الكويت تحت سيطرة الاستعمار لفترة من الزمن انتهت بحلول عام 1965 م، وبالتالي فهذا التاريخ هو عيد وطني وقومي للشعب الكويتي، تظهر فيه ملامح الفرح والبهجة؛ حيث تُرفع الأعلام، وتعلق الزينات، ويرتدي أبناء الوطن الزي الشعبي الموحد، وتبدأ العروض والألعاب النارية التي تملأ السماء، وتمنح الحكومة الكويتية المواطنين أجازة رسمية على مستوى الدولة؛ احتفالًا بهذا النصر العظيم.

اليوم الوطني الكويتي 2021 ذكرى الاحتفال عيد استقلال الكويت 60

يعد يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير من كل عام الذكرى السنوية لاستقلال الكويت من الاستعمار البريطاني، كما أن هذا اليوم ارتبط بذكرى أخرى عظيمة في نفوس الشعب الكويتي، وهي مناسبة تتويج الأمير “الشيخ عبد الله سالم الصباح” عرش البلاد ليصبح أمير دولة الكويت، وذلك في عام 1950، وتعم الاحتفالات على دولة الكويت العربية ككل في ذكرى اليوم الوطني الكويتي 2021 ويتبادل الأصدقاء عبارات التهنئة، والصور التذكارية بالزي الشعبي والرسومات، وتنطلق العروض والحفلات التي تزخر بالأشعار والأناشيد الوطنية المعبرة عن الفرحة بتلك الذكرى الوطنية “عيد الكويت”.

الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الكويت 2021 في ظل أزمة كورونا

أعلن وزير الإعلام “عبد الرحمن المطيري”: في تصريح سابق له أن الاحتفالات بالعيد الوطني الكويتي الـ60 لعام 2021 لها طابع مميز عن كل عام؛ وذلك لأنها تقام لأول مرة أثناء قيادة الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح” زمام البلاد، أبرزها:

تقوم وزارة الإعلام بقيادة حملة تدعو فيها المواطنين برفع العلم الكويتي في مختلف الأماكن.

دعوة الشعراء والأدباء لتأليف الأغاني الوطنية والأناشيد التي تعزز روح الولاء والانتماء في عيد الكويت.

تصميم برامج تليفزيونية وإذاعية تعزز روح الانتماء للدولة، وتغرز هذه المناسبة في النفوس.

تقديم العروض العسكرية الجوية والبحرية، بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.

تأليف نشيد وطني تحت عنوان “بهجة الدار” يؤديه أبناء الوطن من الشباب “إناث وذكور”.

كل هذا بالتزامن مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي تفرضها البلدان للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالتدابير الوقائية التي تدعو إليها وزارة الصحة.

في النهاية نكون تعرفنا على دور وزارة الإعلام في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الكويتي 2021 الـ60، بالإضافة إلى موعد إجازة العيد الوطني لدولة الكويت.