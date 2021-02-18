روسيا تسجل ثالث لقاح ضد كورونا
أعلن مركز "تشوماكوف" الفيدرالي للبحث والتطوير للمستحضرات المناعية في روسيا اليوم تسجيل لقاح "كوفيفاك"، وهو الثالث من نوعه ضد فيروس كورونا الذي يتم إنتاجه في روسيا في 20 فبراير الجاري.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن نائب رئيس الوزراء الروسي ، تاتيانا غوليكوفا، القول إن تسجيل لقاح "كوفيفاك" الذي أنتجه مركز تشوماكوف ضد مرض "كوفيد-19" من المتوقع أن يكون في منتصف فبراير، وسيبدأ ترويجه في نهاية مارس المقبل.
ووفقا لموقع "stopcoronavirus"، من المتوقع تسجيل اللقاح في 20 فبراير، كما من المقرر إجراء اختبار واسع النطاق للدواء على 3 آلاف متطوع.
وبحسب الموقع، خلال المرحلة الأولى من الدراسة، تم تطعيم 200 متطوع باللقاح. لم يتم تسجيل أي آثار جانبية بعد التطعيم. وبدأت المرحلة الثانية في ديسمبر الماضي في سانت بطرسبرغ ونوفوسيبيرسك وكيروف بمشاركة 200 متطوع.
وفي 20 يناير الماضي، تلقت وزارة الصحة الروسية من المركز وثائق لتسجيل "كوفيفاك" ليصبح ثالث لقاح تطوره روسيا.
هذا وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V"من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة.
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