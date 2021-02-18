أخبار اليمن : حازب : المساس بالعملية التعليمية هو مساس بمستقبل الأمة

حازب : المساس بالعملية التعليمية هو مساس بمستقبل الأمةأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب أن المساس بالعملية التعليمية ومحاولات عرقلتها هو مساس بمستقبل الأمة.

وأشار حازب خلال اللقاء الموسع اليوم بفرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بالحديدة، إلى أن القرارات التي أصدرتها ما تسمى بوزارة التعليم العالي في مناطق سيطرة العدوان بحق الطلاب المنتسبين لجامعة العلوم، مجحفة وتعسفية بحق الطلاب ومستقبلهم.

كما أكد حازب في اللقاء الذي حضره القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ونائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، أن الوزارة ستعمل على تجاوز العراقيل لضمان سير العملية التعليمية في كافة الجامعات اليمنية

ولفت إلى أن الشباب هم أمل الوطن في مواجهة العدوان من خلال وعيهم الذي ينبثق من مستواهم التعليمي الذي يمثل أهم عوامل تحقيق النصر.

وقال" مواصلة العملية التعليمية في كافة الجامعات صورة من صور الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي ".

وأشاد وزير التعليم العالي، بالمستوى الذي وصلت إليه جامعة العلوم والتكنولوجيا وكذا مستوى أداء هيئة التدريس وحرصها على إنجاح العملية التعليمية رغم الظروف التي يمر بها الوطن.

وحسبما اودته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر اللقاء رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عادل المتوكل ورئيس فرع جامعة العلوم الدكتور نبيل منصر.

