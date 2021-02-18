المبعوث الأممى لليبيا: سنقدم الدعم لانعقاد جلسة المصادقة على الحكومة

جدة - نرمين السيد - جدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الخميس، دعمه للحكومة الليبية، قائلا إن "البعثة ستقدم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة مجلس النواب واعتماد المجلس الرئاسى والحكومة لتسلم ومباشرة أعمالهما".





جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، ونائبه عبدالله اللافى فى العاصمة طرابلس، لبيان كوبيش وبرفقته منسق البعثة، ريزدون زينينجا، والأمينة العامة المساعدة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون. وأعرب المنفى، عن شكره للمبعوث الأممى الجديد على تعاونه، متمنيا له التوفيق فى مهمته الجديدة، كما قدم الشكر للبمعوثة الأممية بالإنابة السابقة، ستيفانى وليامز، على ما أنجزته فى الفترة السابقة رغم الظروف الصعبة. و أكد المنفى المهام الأساسية للمجلس، والتى من أهمها مواصلة المسار العسكرى عن طريق متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، ودعمها وتأييدها، إضافة إلى العمل على توحيد كل المؤسسات فى الدولة الليبية وخاصة المؤسسات السيادية، والسعى إلى "مصالحة وطنية حقيقية".

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