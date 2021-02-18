الرئيس السوري: زيادة رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم القانون رقم 7 لعام 2021 القاضي برفع رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة سورية.
ويهدف القانون السوري الجديد بحسب البيان الصادر عن الحكومة السورية الي تحسين قدراته التمويلية في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.
وفي سياق اخر وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالمصادقة على العقدين المبرمين بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ مشروعي إعادة تأهيل جسري النيرب وعسان الواقعين على تحويلة حلب الجنوبية.
كما أعلنت وزارة النقل عن قرار تكليف بشار أمين دريباتي مديرًا للشؤون الإدارية والقانونية في المديرية العامة للموانئ.
وذكرت الوزارة السورية في بيان لها ان دريباتي من مواليد 1976 يحمل إجازة في الحقوق جامعة دمشق 2004 ، وعمل بعدة مهام آخرها رئيسًا للدائرة القانونية.
كما تم تكليف المهندس جعفر رياض صقر مديرًا للمصايد والرخص في المديرية العامة للموانئ.
وصقر هو من مواليد 1988 حصل علي هندسة مائية جامعة تشرين 2010، وماجستير منشآت مائية 2017 وعمل في اماكن عدة منها رئيس دائرة الهندسة المائية ، ودائرة المساحة البحرية.
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