البحرين تحاصر الفيروس.. إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن ‏تمديد مجموعة من القرارات التي تسهم في زيادة جهود التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره.

‎وذكرت الوزارة البحرينية في بيان، اليوم، أن الإجراءات هي " تطبيق سياسة العمل من المنزل على الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% كحد أقصى من عدد الموظفين.

وشملت القرارات أيضا : تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلم عن بعد بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم و المراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واستثتي القرار أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بكافة المؤسسات المذكورة، مع استمرار الحضور في مؤسسات التعليم العالي لطلبة الدراسات الصحية، والمدارس والمراكز الأهلية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شدد القرار علي إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي واستمرار وتقديم خدماتها في الأماكن والجلسات الخارجية وإغلاق الصالات الرياضية الداخلية الخاصة وبرك السباحة مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الرياضية الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخص.

فيما نص القرار أيضا علي تعليق الحصص الرياضية الداخلية ومنع إقامة التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بما يزيد على 30 شخصا.

وأوضحت الوزارة البحرينية ان القرار سيكون ساريا لمدة ثلاثة أسابيع بداية من 21 فبراير وحتي 14 مارس.