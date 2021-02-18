قرار سعودي عاجل بشأن فيروس كورونا

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، إغلاق 5 مساجد جديدة بعد رصد إصابة 7 من مرتادي تلك المساجد بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الوزارة السعودية في قرارها أن الإغلاق سيكون مؤقتا لحين إتمام عمليات التعقيم والانتهاء منها، لافتة إلى أن المساجد ال 5 تقع في ثلاث مناطق مختلفة داخل المملكة.
كما أشارت الوزارة إلى أن المساجد التي تم إغلاقها في الفترة الماضية وتحديدا خلال الـ11 يومًا الماضية بلغت 92، لافتة إلى أنه تم فتح 79 منها بعد الانتهاء من التعقيم.
كما حثت جميع العاملين في المساجد علي ضرورة المحافظة على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.
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