غريفيث يرحب بالجهود الأميركية لحل الأزمة اليمنية

رحب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث اليوم الخميس، بالجهود الأميركية لحل الأزمة اليمنية
ودعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث اليوم الخميس إلى وقف هجوم الحوثيين على مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة، وحذر من أن "السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة يهدد كل آفاق عملية السلام".
وأكد غريفيث إن هجوم الحوثيين على مدينة مأرب شمال البلاد "يجب أن يتوقف"، وحذّر من كارثة إنسانية.
وقال غريفيث خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن مخصص لليمن أن الهجوم "يعرّض ملايين المدنيين للخطر، خاصة مع وصول القتال إلى مخيمات النازحين". وأضاف أن "السعي لتحقيق مكاسب ميدانية بالقوة يهدد آفاق عملية السلام".
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